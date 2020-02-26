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'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

26.02.2020, 14:19

'de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 'torbacı' olarak tabir edilen 18 satıcısı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, birçok ilçede yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, 18 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti.



EVLERİNDEN TOPLANDILAR
Sabah erken saatlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 'torbacı' olarak bilinen 18 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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