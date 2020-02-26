Nihat Özdemir: İzmir’e bir milli maç vermek istiyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir, Ege Bölgesi'nin Türkiye’nin büyüklüğü içerisindeki payının az olduğunu düşündüğünü belirterek, "Ege Bölgesi önemli bir yer, sporda da bir zamanlar önemli yeri vardı. Bugün Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe’yi stadyumuyla, taraftarıyla önemli bir yere getirdi. Altay da iyi bir yola girdi. İzmirliler bizden bir milli maç istiyor. İnşallah İzmir’e bir milli maç vermemiz gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir'e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir ayrıca, dünyada yaşanan olayların iş adamlarını çok kötü etkilendiği dile getirerek, "Gece gündüz acaba Wuhan'da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İzmir'de yapılan bir panelde konuştu.



İZMİR'E MİLLİ MAÇ MÜJDESİ

Özdemir, Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin büyüklüğü içerisindeki payının az olduğunu düşündüğünü belirterek, "Ege Bölgesi önemli bir yer, sporda da bir zamanlar önemli yeri vardı. Bugün Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe'yi stadyumuyla, taraftarıyla önemli bir yere getirdi. Altay da iyi bir yola girdi. İzmirliler bizden bir milli maç istiyor. İnşallah İzmir'e bir milli maç vermemiz gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



Özdemir ayrıca, davetleri için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e teşekkür etti. Özdemir, "Mahmut Özgener ile birlikte İzlanda maçı öncesi burada bir araya gelmiştik. 100'e yakın yönetim kurulu üyesini İzlanda maçına davet etmiştik. O maçı berabere bitirip 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarına direkt katıldık. Bize uğurlu geldiler. Yönetim kurulu üyelerini yine her maçımıza bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



İHA