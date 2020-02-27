İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 27 Şubat Perşembe İzmir elektrik kesintisi

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün elektrik kesintisini duyurdu. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 27 Şubat Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

ALİAĞA 27.02.2020 09:00 11:30 ENİ KARAKÖY, İHSAN DADAK, ORHAN DEMİR, GÜL GÜRER, İLK İNŞAAT, İLK İNŞAAT-2, SEZAİ ÖZGEN, VİKİNG SU POMPASI, SELİM YILMAN, MUSTAFA GENÇAY, YILMAZ GÜRSEL ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI BAYRAKLI 27.02.2020 09:00 17:00 R. ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2163, 2164, 2109, 2151, 2150, 2166, 2162, 2144, 2145, 2149, 2162/1, 2161, 2140/3, 2162/3, 2167, 2143, 2095, 2138/3, 2095/2-4 SOKAKLAR VE CİVARI

27.02.2020 12:00 13:00 TURAN ASKERİ TESİSLERİ, DENİZ KUVVETLERİ DİKİMEVİ, DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ İSTİKAM KOMUTANLIĞI