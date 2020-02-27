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İZSU’ya karşı bedeli zaferi

İZSU’ya karşı atık su bedeli zaferi
Giriş Tarihi: 27.2.2020

'de yaşayan bir avukat, fazladan bedeli alındığı iddiasıyla İZSU aleyhine dava açtı. Mahkeme, iki ayda toplam 7 lira 20 kuruşluk bedelin fazla alındığına hükmederek faiziyle geri ödeme yapılmasına hükmetti.

İzmirli Avukat Ali Samsum, 2018 yılı haziran ve temmuz ayındaki su tüketiminde fazladan atık su bedeli alındığı iddiasıyla Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Samsum, talebinin reddedilmesi üzerine İzmir 2. Tüketici Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı kabul ederek İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) fazladan tahsil ettiği 7 lira 20 kuruşun yasal faiziyle geri ödenmesine karar verdi. Kararda değişen yönetmelikteki "atık su ücreti, metreküp su ücretinin yüzde 50'sini aşamaz" hükmüne dikkat çekilerek, "Hakem heyetine şikayet tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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