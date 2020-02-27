Liseli 3 kız macera için evden kaçmış

Isparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir Konak'ta bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16), ifadelerinde 'macera olsun' diye evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat günü ortadan kayboldu. Aileler kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarını bulmak için bir TV'de yayınlanan programa çıkan anneler, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmaların okunması üzerine harekete geçen ekipler, kızların minibüs ile Denizli'ye geldiklerini, ardında otostop yaparak bir otomobile bindiklerini tespit etti.

BULDAN'DA İNMİŞLER

Otomobilin yakıt almak için Denizli ile Sarayköy arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin aracın arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı. Polisin plakasına ulaştığı otomobil şoförü ise kızları Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söyledi. Kızların İzmir'e geldiği bilgisine ulaşan polis, arama çalışmalarına başladı. Önceki gün 16.00'da Konak'ta bulunan kızların, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde verdikleri ifadede evden macera yaşamak için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.