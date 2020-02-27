İzmir'in Bayraklı ilçesinde orta refüje çarpan motosikletli genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza gece 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne gitmekte olan Burak Gizeler (29), idaresindeki 35 ABP 590 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gizeler'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gizeler'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Refüje çarpan motorlu genç feci şekilde öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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