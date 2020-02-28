  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Badem ağacı çiçek açtı

Badem ağacı çiçek açtı

Badem ağacı çiçek açtı
Giriş Tarihi: 28.2.2020

izmir'de son günlerde etkili olan bahar havası, badem ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Ödemiş ilçesinde vatandaşlar, badem ağaçlarının çiçek açtığını görünce sevindi. Ödemişli Kemal Gürses, "İkinci cemrenin de düşmesinin ardından 'bahar kapıda' diyebiliriz. Cemrenin sonuncusu da 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek. Cemre demek, havanın ısınması ve ağaçların çiçeklenmesi demek" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Badem ağacı çiçek açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN