Badem ağacı çiçek açtı

izmir'de son günlerde etkili olan bahar havası, badem ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Ödemiş ilçesinde vatandaşlar, badem ağaçlarının çiçek açtığını görünce sevindi. Ödemişli Kemal Gürses, "İkinci cemrenin de düşmesinin ardından 'bahar kapıda' diyebiliriz. Cemrenin sonuncusu da 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek. Cemre demek, havanın ısınması ve ağaçların çiçeklenmesi demek" dedi.