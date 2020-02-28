Gizemli hayırsever İzmir’de ortaya çıktı

İzmir'de kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever, bir markete girdi ve veresiye defterindeki 17 bin lira borcu ödedi. Market sahibi, "Biz televizyonlarda görüyorduk, burada da ortaya çıktı. Allah razı olsun" diye konuştu. Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, bir otomobilden inen 40-45 yaşlarındaki hayırsever, Kadri Aydın'ın (42) işlettiği markete geldi. Gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi.

'VERESİYE İSTEYECEK SANDIM'

Market sahibi Kadri Aydın ile birlikte borcu hesaplayan hayırsever ödemeyi yaptıktan sonra marketin girişine, "Bu bakkala olan tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından kapatılmıştır. Kimsenin borcu kalmamıştır" yazılı pankart astıktan sonra kayıplara karıştı. Market işletmecisi Kadri Aydın, "Baktım, iyi giyimli, iyi bir arabayla gelmiş, 'Veresiyeniz var mı?' diye sorunca 'Acaba bu da mı veresiye isteyecek' dedim. Hala inanamıyorum" dedi. Mahalle sakinlerinden Bülent Fırat da, "İstanbul'da bir Robin Hood var diye biliyoruz; ama İzmir'e geleceği hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten de iyi insanlar varmış. Benim borcum yoktu ama ihtiyaç sahiplerine gitti" diye konuştu.