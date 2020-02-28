  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan İzmir'de toprağa verilecek

şehidi 'de toprağa verilecek

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan İzmir'de toprağa verilecek

28.02.2020, 13:23 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,13:41

'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki 'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın İstanbul Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı. 'ın ailesinin isteği üzerine 'de toprağa verileceği öğrenildi.

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Alpaslan için dua okundu.




Şehidin babası İbrahim Alpaslan, "Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, gururluyuz, kendimizi zor tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da, vatan sağ olsun. En son 2-3 hafta önce konuştuk, 'Beni merak etmeyin iyiyim' dedi." diye konuştu.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan İzmir'de toprağa verilecek



Şehit Uzman Onbaşı Alpaslan annesi Latifa Alpaslan ve kız kardeşleri Berivan ve Dilan ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Alpaslan'ın ailesinin isteği üzerine İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

İşte en net görüntüler! Suriye'de Esad rejimi hedefleri böyle vuruluyor!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan İzmir'de toprağa verilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN