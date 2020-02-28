  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de kahvede pompalı dehşeti

'de kahvede pompalı dehşeti

İzmir'de kahvede pompalı dehşeti

28.02.2020, 12:08

'in Torbalı ilçesinde, Murat Y. (35), aralarında husumet bulunan 'i (36) kahvehanede pompalı tüfek ile vurarak, yaraladı.

Torbalı'da yaşayan Murat Y., saat 09.00 sıralarında, kendisi gibi gündelik işlerde çalışan ve 4 aydır aralarında husumet bulunan Yaşar Didin ile Ertuğrul Mahallesi İlker Doğan Caddesi'ndeki pastanede karşılaştı. Murat Y., takibe aldığı Didin'in aynı cadde üzerindeki kahvehaneye girdiğini gördü. Murat Y., evden pompalı tüfeğini alıp, kahvehanede Didin'i bacağından vurdu. Yaşar Didin, yaralanırken, kahvehanede panik yaşandı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Didin, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Murat Y. de tüfek ile yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kahvede pompalı dehşeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN