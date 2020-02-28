Şato’ya 52 bin liralık tuvalet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aile lojmanına çevirdiği ve bir bölümüne de dijital kütüphane yaptırdığı Varyant'taki tarihi Şato Restoran binasına yapılan tadilat masraflarının bir bölümüyle ilgili belediyeden açıklama geldi.

51 BİN LİRAYA DOĞALGAZ

Temiz İzmir Derneği Başkanı Nivent Kurtuluş'un, 25 Haziran'da CİMER üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne yönelttiği söz konusu binada yapılan tadilatla ilgili sorulara verilen cevapta yer verilen 3 masraf kaleminden Şato isimli dijital halk kütüphanesine "Engelli WC ve Tadilat Yapım İşi" kapsamında 52 bin 556 liralık harcama dikkat çekti. Açıklamada bu parayla engellilerin kullanımına uygun bir adet tuvalet, zemine hissedilebilir yüzey, pencere doğramalarına yalıtım için silikon ve fitil uygulaması yaptırıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Şato'nun "Isıtma Tesisatı Yapım İşi" kapsamında 51 bin 502 TL bedelle doğalgaz ısıtma tesisatı yaptırıldığı ve yine kütüphane için 151 bin liraya 'engelli platformu' alındığı kaydedildi.

"Engelli WC ve Tadilat Yapım İşi" için yapılan 52 bin 556 liralık harcama dikkat çekti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldikten sonra ikamet ettiği Seferihisar'dan geliş gidişin zor olması nedeniyle Varyant'taki tarihi Şato Restoran binasını lojmana çevirmiş ve bunun için de binada tadilat yaptırmıştı.

FOTOĞRAFLAR: MERT ALPDÜNDAR

ERHAN GÜLENÇ