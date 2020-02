Filiz Tekin, 'Ölürsem bana otopsi yapsınlar' demiş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi İbrahim Tekin'in, bakımsız olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğü iddia edilen Filiz Tekin'in (38), ölmeden önce kardeşine, "İbrahim beni sürekli dövüyor, bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar" dediği ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 6 Aralık'ta Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve geldiği öne sürülen İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz Tekin bayıldı. İbrahim Tekin, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Çiftin oğlu Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve gelen 3 kız kardeş, Filiz Tekin'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekin, müdahalesinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Tekin, tutuklandı.



'HİÇ DÖVMEDİM'

İbrahim Tekin'in savcılıktaki ifadesinde, eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, ona şiddet uygulamadığını söylediği belirtildi. Eşine alkol aldığı zamanlar da dahil olmak üzere hakaret veya tehdit içerikli cümleler kurmadığını iddia eden Tekin'in ifadesinde, "18 yıldır evliyiz, onu hiç dövmedim. Kalıcı hastalığının olmadığını biliyorum. Ancak gözaltına alındığımda eşimin menenjit hastası olduğunu öğrendim. Kalça ve belindeki yaralamalardan da haberim yok, bir ilgim de yok. Kalıcı bir hastalığı olduğunu da bilmiyordum" dediği bildirildi.



'YÜZÜNÜN HER YERİNDE MORLUKLAR VARDI'

Savcılığa ifade eden Filiz Tekin'in kardeşi N.G.'in ise, "Kocası kardeşimi sürekli dövüyordu. Ölmeden 2 ay önce ablamla buluşmuştuk ve yüzünün her yerinde morluklar vardı. Dudakları ve gözleri de şişti. Bana bir keresinde, 'İbrahim beni sürekli dövüyor. Bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar' dedi. Kardeşimin, İbrahim'in dövmesi sonucu öldüğünü düşünüyoruz; ki hastane raporları da böyle söylüyor" dediği ifade edildi. DHA