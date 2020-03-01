Tuğba’yı kaçırdılar!

İzmir’in Beydağ ilçesinde işe giderken kaçırılan Tuğba Karaca’dan 5 gündür haber alınamıyor. Genç kızın komşusu Ali B. tarafından kaçırılarak Aydın’a götürüldüğü iddia ediliyor.

İzmir'de işe giderken kaçırılan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız her yerde aranıyor. Olay, Beydağ ilçesinde 25 Şubat'ta meydana geldi. Bir süt işletmesinde çalışan gıda teknikeri Tuğba Karaca (25) evden işe giderken yolda iddiaya göre kimliği belirsiz üç kişi tarafından arabaya bindirilip kaçırıldı.

KOMŞUSU DA KAYBOLDU

Kızından haber alamayan Ahmet Karaca, jandarmaya gidip kızının komşusu Ali B. tarafından kaçıldığı iddiasında bulunarak şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, 5 gündür kendisinden haber alınamayan kızın bulunması için çalışma başlattı. Genç kızı kaçırdığı iddia edilen Ali B'nin de olay gününden bu yana kayıp olduğu ortaya çıkarken Süleyman C. jandarmaya giderek genç kızı Ali B. ile birlikte kaçırdıklarını itiraf etti. Jandarma ekipleri, Beydağ'da Ali B'nin ve yakınlarının evine yaptığı baskınlardan bir sonuç alamazken genç kızın Aydın'a getirildiği ihbarları üzerine Aydın'daki jandarma ekiplerine de bilgi verildi.



'KIZIMI GÖRENLER HABER VERSIN'

Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren baba Ahmet Karaca, kızının bulunması için yardım isteyerek görenlerin 0535 322 2523 numaradan kendilerine veya güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

KAZIM YÖRÜKÇE