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İlayda’yı kurtaracak umutları sürüyor

İlayda’yı kurtaracak kök hücre umutları sürüyor
Giriş Tarihi: 2.3.2020

İzmir'de çocukluk aşkıyla evlendikten 4 ay sonra lenfoma kanseri olduğunu öğrenen İlayda Hacıoğlu Gürleyen (28), çift yumurta ikizinden alınan örnek uyumsuz çıkınca, donör aramaya başladı. Kent Hastanesi'nde kemoterapiye devam eden İlayda için eşi, ikizi ve ailesi Soma'da ve Karşıyaka'da kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Karşıyaka'da oturan İlayda Hacıoğlu Gürleyen, geçen yıl 4 Ağustos'ta çocukluk aşkı Ali Kaan Gürleyen ile evlendi. Eşiyle Soma'ya yerleşen İlayda, 4 ay sonra öksürük şikayeti ve boynunda oluşan şişlikleri göstermek için 26 Aralık'ta Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Genç kadın burada lenfoma kanseri olduğunu öğrendi. Doktoru, her kürü 97 saatlik kemoterapinin 3. kürünü tamamlayan Gürleyen'e, donör bulunursa 4. kürden sonra nakille hastalığı yeneceğini söyledi.

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