Okullara deprem dersi önerisi

İzmir’de düzenlenen toplantıda “Olası bir depreme hazır mıyız?” sorusuna yanıt arayan pek çok uzman alınması gereken önlemler konusunda bilgi verirken en çok eğitim ve farkındalığın önemine dikkat çekti.

Elazığ'da 6.8 şiddetinde yaşanan depremin ardından 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi; ardından Manisa 'da yaşanan ve devam eden depremler bir kez daha dikkatleri bu yöne çekti. Özellikle Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde devam eden ve İzmir'i de çok yakından etkileyen depremler "Olası bir depreme hazır mıyız?" sorusunu tekrar gündeme taşıdı. Bu bağlamda İzmir'de "Depremi Yaşamak, Depremle Yaşamak" başlığı altında bir toplantı düzenlendi. Konak Belediyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanlığı, İkinci Bahar Platformu, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği ile Uluslararası Müzecilik Derneği'nin ortak düzenlediği deprem toplantısı Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantının moderatörlüğünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı-Eğitmen Dr. Hakan Tartan yaptı. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan ile Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, konuşmalarında Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurguladılar ve bu konuda hazırladıkları çalışmaları sundular.

TSUNAMİ TEHLİKESİ

Alim Murathan, İzmir'de deprem üreten 13 fay olduğunu vurgulayarak, tsunami tehlikesine dikkat çekti. Murathan, İzmir'de Deprem Master Planı'nın revize edilmesi, kentin aktif tektonik haritaları yapılması gerektiğini söyledi.

Toplantıda mevcut durumu değerlendiren uzmanlar, eğitim ve önlemle felaketlerin önlenebileceğini söyledi.

"BİR PLANINIZ OLSUN"

Dr. Ülkümen Rodoplu ise depremde kişisel acil eylem planı gerektiğini söyledi. Rodoplu, "Evlerde yaşam üçgeni belirleyin. Merdiven, pencere ve balkonlardan uzak durun. Deprem anında en sağlam eşyanın yanında cenin pozisyonda ve kafa ve boynunuzu koruyarak durun" dedi.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büklüğündeki depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.



"BU GERÇEKLE YAŞIYORUZ VE YAŞAYACAĞIZ"

Ülkemizin yüzde 93'ünün deprem tehdidi altında olduğunu vurgulayan Dr. Hakan Tartan'ın değerlendirmesi şöyle oldu: "Nüfusumuzun yüzde 98'i depremle yaşıyor ve yaşayacak. Kentsel dönüşüm rant için değil, insan için yapılmalı ve devlet en az 10 yıl vadeli kredi olanağı vermeli. Bir önemli konu da artık milli eğitim müfredatına zorunlu ders olarak "Deprem" girmeli. Çocuklarımız küçük yaştan itibaren bu doğal afete karşı hazırlıklı olmalı."

TOLGA TEKİN