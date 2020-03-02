Zorla güzellik olmaz!

Ödemiş’te işe gitmek için servis aracı beklerken kaçırılan gıda teknikeri Tuğba Karaca’nın anne ve babası, kızlarının hayatından endişe ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde 25 Şubat sabahı işe gitmek için servis aracını beklerken kaçırılan gıda teknikeri Tuğba Karaca'nın anne ve babası Yeni Asır'a konuştu. Ahmet Karaca "Kızımızın komşumuz Ali Başcan ve yanında bulunan 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını öğrendik. Zaten kızım kimsenin aracına asla binmez. Bu şekilde kaçırılmasına asla gönlüm razı değil, zaten kızım bulunsa bile yine bu iş olmaz. Çünkü kızım başkasını seviyor" dedi.

KOMŞULARI KAÇIRMIŞ

Anne Fahriye Karaca ise kızının sağ salim bulunmasını dört gözle beklediklerini ifade etti. Karaca, "Kızım evimize yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki yere yaya olarak gittikten sonra servis arabasına binerek işine gidecekti. Komşumuz Ali Başcan ve yanındaki 3 kişi kızımı zorla kaçırmış. Kaçıranlardan biri tutuklandı. Ancak ben suçluların cezasını çekmesinden çok kızım Tuğba'nın sağ salim bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Fahriye-Ahmet Karaca çifti, "Kızımızdan haber alamadığımız her saniye acı çekiyoruz" dedi.

BİRİ TEYZE OĞLU ÇIKTI

Beydağ ilçesinde bir mandırada tekniker olarak çalışan Tuğba Karaca'nın teyzesinin oğlu olan Süleyman Çobanöz'ün (30) genç kızı kaçıran şahıslardan biri olduğu ortaya çıktı. Çobanöz, 'Zorla kaçırma ve hürriyetinden yoksun bırakma' suçu nedeniyle tutuklanarak Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi.



EV BASKINLARI YAPILIYOR

Jandarma ekipleri, genç kızın kaçırılması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Süleyman Çobanöz'ün ifadesi doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürüyor. Aydın, Nazilli, Beydağ Ovacık ve Ödemiş bölgelerinde çeşitli ev baskınları gerçekleştiren jandarmanın bütün ipuçlarını değerlendirdiği ve suçlular için çemberin giderek daraldığı öğrenildi.

Seval KONURALP