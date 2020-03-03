Mehmet Ali ameliyat için gün sayıyor

İzmir’de 6 aylıkken çıkan yangında vücudunun büyük kısmı ve yüzü yanan Mehmet Ali Durak Türkiye’nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekip tarafından 15 Mart tarihinde ameliyat edilecek.

Sosyal medyada yayımladığı videoyla gündeme gelen, vücudunda ve yüzünde yanık izleri bulunan, epilepsi hastası 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ve Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da bulunduğu ekip tarafından ameliyat edilecek.

EVDE YANGIN ÇIKTI

İzmir'de henüz 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük kısmı ve yüzü yanan, kafatası kemiğinde eksik tespit edilen Mehmet Ali Durak'a iki hafta tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından ameliyat için gün verildi. Mehmet Ali Durak, 15 Mart tarihini duyunca sevinçten havalara uçtu. Mehmet Ali Durak'ın ablası Sultan Durak, kardeşinin ameliyat olacağı tarihi öğrendiklerinde ailecek büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Sultan Durak, ameliyatı yapacak doktorlar Ömer ve Özlenen Özkan ile ulaşım masraflarını karşılayacak Ahbap Derneği'ne teşekkürlerini iletti.

Ameliyat için gün sayan Mehmet Ali ve ailesinin yüzü gülüyor.