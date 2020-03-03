Tuğba evine döndü

Ödemiş’te 4 kişi tarafından kaçırılan gıda teknikeri Tuğba Karaca dün bir avukat tarafından Ödemiş Adliyesi’ne getirildi. 6 gün sonra ailesine kavuşan Karaca, “Yeni Asır sayesinde kurtuldum” dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde biri komşusu 4 kişi tarafından 6 gün önce işe gitmek üzere evden çıktığı sırada kaçırılan Tuğba Karaca (24), bir avukat tarafından Ödemiş Adliyesi'ne teslim edildi. Tuğba Karaca'nın verdiği ifadede, kendisini kaçıranların Yeni Asır Gazetesi'nde fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığını görmesinden sonra paniklediğini ve yakınlarından bir avukat isteyerek kendisini teslim ettiğini söylediği öğrenildi.

Karaca, kendisini zorla tutanların okuduğu gazeteyi inceledi, "Bu haber sayesinde kurtuldum" dedi.

ADLİYEDE İFADE VERDİ

Gıda teknikeri Tuğba Karaca, 6 gün önce Yeşilköy Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıktı. Bu sırada komşusu Ali Başcan, kardeşi U.B, ağabeyi G.B. ve Süleyman Çobanöz tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı. Tuğba Karaca'dan sevindirici haber dün geldi. Dün şüphelilerin avukatı ile birlikte adliyeye gelen Tuğba Karaca ifade verdi. Şüphelilerin, genç kızla ilgili bir haber olup olmadığını anlamak için önceki gün Yeni Asır Gazetesi aldığını söyleyen Karaca, "Gazetede fotoğraflarını ve isimlerini görünce panik yaptılar. Beni bırakmak için çare düşünmeye başladılar. Ben bundan haberim yokmuş gibi davrandım. Başcan'ın yanına gidip, 'Ben de sana gönüllüyüm. Beni salarsan kendi rızamla kaçtım diyeceğim' diye kandırdım. O da bana, 'O zaman şikayetçi değilim diye ifade ver. Sonra da evleniriz" dedi ve bir avukatın yanına götürdü. Avukatla birlikte adliyeye geldik. Ellerinden bu şekilde kurtuldum. Hepsinden şikayetçiyim. Beni öldürmelerinden çok korktum" diye konuştu. Tuğba Karaca, işlemlerinin ardından babasıyla evine dönerken onu kaçıran 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Tuğba Karaca'nın ailesi kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Seval KONURALP