3.5 milyonluk gölet

Bornova’da 3.5 milyon TL harcanıp yarım bırakılan ‘Çocuk Dünyası Projesi’ ile ilgili fiyasko gün geçtikçe büyüyor. Çürümeye terk edilerek yarım bırakılan inşaat, her yağmurda gölete dönüşmeye başladı.

İzmir Bornova'da 3.5 milyon lira harcandıktan sonra inşaatı yarım kalan Çocuk Dünyası projesi çürüyor. Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ her fırsatta onmilyonlarca lira tasarruf ettiği ve belediyeye yeni mülkler kazandırdığıyla övünürken, ilçede böyle bir israfın oluşması da büyük bir tezat oluşturdu. Daha önce Yeni Asır'a projeyle ilgili yaptığı açıklamada proje için yeni bir ihaleye çıkacaklarını ve burayı çocuk dünyası dışında başka bir amaçla kullanacaklarını söyleyen İduğ, aylardır adım atmayınca inşaatın açıkta kalan demirleri de çürüdü. Buraya yeni bir proje yapmak için artık inşaatın yıkılıp yerine sıfırdan inşaat yapılması gerektiğini söyleyen Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Fatih Taştan, "Çok uyarmamıza rağmen bir adım atmadılar. Biz Başkan İduğ'a en azından ilk katı tamamlamasını ve projeye sonra devam etmesini söylemiştik. Ama yapmadı. Daha önce de dediğimiz gibi 2 araç eksik alıp bu inşaatı tamamlayabilirdi. Olan Bornovalının parasına oldu" dedi.





FOTOĞRAF: MERT ALPDÜNDAR / İnşaat alanına giden Yeni Asır, yağmurun üzerinden günler geçmesine rağmen inşaatın zemininde hala su birikintilerinin olduğunu görüntüledi

ARSASI ÇOK DEĞERLİ

İlçede önceki başkan Olgun Atila döneminde yapılan bir yarışmanın ardından 12.8 milyon liraya mal olacağı hesaplanan proje için Mayıs 2018'de temel atılmıştı. 1500 metrekaresi açık alan olmak üzere 9 bin 100 metrekare kapalı inşaat alanına sahip projede otopark, çiçek bahçesi, banka, belediye, postane, 250 kişilik çok amaçlı salon, fuaye, kafeterya, 4 adet atölye, sergi alanları gibi bölümler olacaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Projenin ihalesini kazanan müteahhit firma, artan maliyetler nedeniyle 3-3.5 milyon lira harcanan ve 2 bodrum katı tamamlanan projeden çekildi ve çalışmalar seçimden 2 ay önce durdu. Göreve başlayalı 11 ay olan Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, söz vermesine rağmen projenin yeniden başlaması için hiçbir adım atmadı. Bu arada inşaat da bütün kış yağan yağmurların altında kaldı. İnşaatın alt katında her yağmurda gölet oluştu.

Fatih Taştan



BAŞKAN AYLAR ÖNCE 'ÇALIŞIYORUZ' DEMİŞTİ

Yeni Asır, konuyu geçtiğimiz aylarda gündeme getirmişti. Başkan İduğ, projenin elde olmayan sebeplerle durduğunu savunarak, "Müteahhit bırakıp gitmiş. Maliyetlerde yüzde 40 artış olduğu için bu işi bir başka firma da üstlenmez. Yeni bir ihaleye çıkmamız gerekiyor. En kısa sürede yapacağız. Bir gençlik merkezi yapmak için çalışıyoruz" diye konuşmuştu. Artık alanda yapılacak bir projede sıfırdan inşaata başlanması gerektiğini ifade eden AK Partili, "Başkan İduğ o kadar tasarruf hesabı yapıyorsa, 3.5 milyon lira harcanan bu inşaatın da böyle çürütülmemesi gerekiyordu" Fatih Taştan ifadelerini kullandı.

Mustafa İduğ

Erhan GÜLENÇ