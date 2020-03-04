İlayda’ya yeni bir hayat

İzmir’de çocukluk aşkıyla evlendikten 4 ay sonra lenfoma kanseri olduğunu öğrenen İlayda Hacıoğlu Gürleyen’e hayat verecek donör bulundu.

Evlendikten 4 ay sonra lenfoma kanseri olduğunu öğrenen İlayda Hacıoğlu Gürleyen'e (28), kendisi için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasının ardından müjdeli haber geldi. İzmir Karşıyakalı İlayda, 4 Ağustos 2019'da çocukluk aşkı Ali Kaan Gürleyen ile evlendi. Evlendikten sonra eşinin memleketi olan Soma'ya yerleşen İlayda öksürükle başlayan şikayetleri boyunda şişliklere kadar ilerledi.

TEŞHİSİ KONULDU

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde lenfoma kanseri teşhisi konulan İlayda'nın hastalığının 4. evresinde olduğu tespit edildi. Kök hücre nakli olması gereken İlayda'ya ikizinden alınan örnek de uyum göstermedi ancak genç kadın ve ailesi hiç vazgeçmedi. İlayda'nın memleketi olan Karşıyaka'nın taraftarları ve eşinin memleketi olan Soma'nın taraftarları bağış kampanyaları düzenleyerek İlayda'ya destek oldu. İlayda ve eşinin düğün fotoğraflarının olduğu pankartlar Karşıyaka sokaklarına asıldı. Soma'da Kızılay aracılığıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla 750 kişiden kök hücre bağışı toplandı. Ailesi ve İlayda herkesi kök hücre bağışında bulunmaya davet etti. İşte bu çabalar sonunda meyvesini verdi ve İlayda'ya uygun donör bulundu.





2-3 AY SONRA NAKİL OLACAK

2-3 aylık sürecin sonunda kök hücre naklinin olmasını bekleyen Ali Kaan Gürleyen, "Hislerimizin tarifi yok. Çok mutluyuz. Kelimeler bile yetersiz kalıyor. İlayda'nın hastalığını ilk duyduğunda bile enerjisi yüksekti. Bu haberle birlikte enerjisi en yüksek seviyeye çıktı. Bize destek olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER