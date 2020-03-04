İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU 4 Mart Çarşamba tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki izmir'de bugün sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? İşte 4 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları....
BAYRAKLI
04.03.2020 Çarşamba günü 09:00 ile 24:00 saatleri arasında 15 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.
Su Kesintisi Uygulanacak Adresler
Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Gümüşpala, Muhittin Erener, Onur, Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baksı, Yamanlar, Turan, Soğukkuyu ve Körfez Mahalleleri
İzmir'de su kesintisi 4 Mart Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.