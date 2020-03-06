Tireli çiftçiyi kuraklık korkutuyor

RÖPORTAJ: NADİR UYSAL



Tire Ziraat Odası'nda 6 dönemdir başkanlık görevini sürdüren Halil İbişoğlu, Yeni Asır muhabiri Nadir Uysal'ın sorularını yanıtladı. İbişoğlu, Tire ovasındaki en büyük tehlikenin yakın gelecekte yaşanması beklenen kuraklığa bağlı sulama sorunu olduğunu ifade etti. Küresel ısınmaya bağlı iklim risklerinin üreticiyi tehdit ettiğini belirten İbişoğlu, yörede inşa edilen baraj ve göletlerin sayısının artırılması istedi.

ÇİFTÇİLERE ÖZEL GEZİ

12 bine yakın üye sayısıyla bölgenin en güçlü ziraat odalarından biri olduklarını kaydeden Başkan İbişoğlu, "Yöre çiftçisinin sulama, enerji ve pazarlama alanındaki yaşadığı sorunları çözmek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Bakanlığımız ile uyum içinde çalışıyoruz" dedi.

Odanın kısa dönemdeki önemli faaliyetlerini anlatır mısınız? 2019'da üyelerimize toplam 7 bin 994 adet çiftçilik belgesi tanzim ettik. Kayıtları kontrol edilen çiftçimize toplamda 236 bin 325 adet incir, kestane, zeytin ve çeşitli meyve fidanı dağıtılmasını sağladık. Tüm üyelerimize SMS yoluyla bilgilendirmelerde bulunduk. Sosyal amaçlı projelere destek verdik. Yeni teknoloji ekipman ve tarım makinelerin tanıtımı çerçevesinde İzmir, Aydın, Menemen, Uşak ve Nazilli gibi kentlerde düzenlenen tarım fuarlarına çiftçimizle birlikte geziler düzenledik. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte kırsaldaki mahallerde , 'incir ekşilik böceği', 'Akdeniz meyve sineği' ve 'zeytin sineği' ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenledik. İncir üreticisi 26 köyümüzün muhtarı ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda üreticiye önemli destekler verdik. Ücretsiz toprak analizleri yaptırdık.





Başkan İbişoğlu, "Yöre çiftçisinin sulama, enerji ve pazarlama alanındaki yaşadığı sorunları çözmek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz" dedi.

Makine parkınız ne durumda? 2 arazi aracı, 2 motosiklet, 4 traktör, çok sayıda ilaçlama makinesi, burgu delme, dal parçalama, ot biçme, balyalama ve çevirme makineleri, Hububat balyalama, taş toplama makineleri, mısır silaj biçme, ceviz yeşil kabuk soyma makineleri, Rotavatör toprak işleme, gübre ve katı gübre serpme römorku makinelerimiz mevcut. Çiftçimize zirai faaliyetlerinde makine ve ekipman desteğinde bulunuyoruz.

YENİ GÖLET VE BARAJ

Yörede sulama sorunu var mı? İlçemizde Beydağ barajından yaklaşık 12 bin dekar, Yenişehir ve Eskioba göletlerinden ise toplam 2 bin 120 dekar alan sulanıyor. Geri kalan tarım arazileri yer altı sondajları ile sulanıyor. Çiftçi, elektrik faturasını her ay bakılması nedeniyle ödemede zorluklar yaşamaya başladı. Bu nedenle sulanabilir tarım arazisinde geçmiş yıllara oranla yaklaşık 20 bin dekar azaldı. Çözüm, yer altı su kaynaklarını besleyecek yeni gölet ve barajların bir an önce planlanarak yapılmasından geçiyor.

Küçük Menderes nehrindeki kirliliğin tehditsel boyutu nedir? Evsel ve kanalizasyon atıklarının yanı sıra sanayi atıkları ile her geçen gün kirlilik oranı artan Küçük Menderes ne yazık ki tehlike saçıyor. Suya ihtiyacı olan bazı çiftçiler bu kirliliğe bakmadan tarlalarını nehirden suluyor. Çevre sağlığı ve tüketici açısından sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Çevre ilçelerde nehre bırakılan sular arıtılmalı. Böylelikle, tarımsal sulamada kullanılan bu su hem ürün maliyetlerinin düşmesini sağlayacak hem de boşa akıp gitmemiş olacak.



'DEPO VE TESİS EKSİKLİĞİ BULUNUYOR'

Yılda en az 2-3 ürün alınabilinen bereketli topaklarda yaşadığımızı ifade eden Başkan İbişoğlu, "Ancak, ürün pazarlama noktasında soğuk hava depoları, işleme ve paketleme tesislerinin olmaması büyük eksiklik. Hatta, önceden mevcut olan toptancı halinin işlevsiz hale getirilmesi üreticiyi zorluyor. Çiftçimizin elini güçlendirmek için eksiklikler bir an önce giderilmeli" dedi.



'RUHSAT AFFI ÇIKARILMALI'

Küçük Menderes havzasında 2018'den bu yana sondaj yasağı uygulandığını hatırlatan İbişoğlu, "Üreticinin elektrik faturasında 1 veya 2 gecikme yaşandığında elektrik şirketi tarımsal sulama elektriğini kesiyor. Ruhsatı bulunmayan eski aboneler kuyu ruhsatı bulunmadığı için tarımsal aboneliği iptal edilerek ticari abone yapılıyor. Çiftçilerimize eski kuyularına ruhsat verilmesi noktasında cezası ödenerek bir defaya mahsus ruhsat affı çıkarılmalı ve üreticimiz ticari abonelikten kurtarılmalı" ifadelerini kullandı.