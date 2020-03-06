Zülal’in hayalleri yarım kaldı

2017 yılında Günhan Öztürk tarafından boynu kılıçla kesilerek öldürülen Zülal Tütüncü davası ertelendi. Genç kızın gitmek istediği ülkeleri işaretlediği dünya haritası hala duvarında asılı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversiteli Zülal Tütüncü'yü doğum gününde (21) babasına ait kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) yargılandığı davada savcı, ikili arasındaki tartışma ve cinayetin nedeninin bilinmemesi nedeniyle 'kasten adam öldürme' suçundan ceza verilmesini istedi. Duruşma, sanık avukatına savunma için süre verilerek ertelenirken, kızlarını kaybeden aile, davada bir an önce karar verilmesini istedi.

GEZMEYİ SEVERDİ

Zülal'in gezmeyi çok sevdiğini söyleyen anne Bedriye Tütüncü, "Kızımın çok büyük hayalleri vardı. En büyük hayali dünyayı gezmekti, hatta odasında dünya haritası var. Gezmek istediği yerler işaretli orada" diye konuştu. Genç kızın ailesi, davada artık karar verilmesi gerektiğini savunarak, duruşmanın ertelenmesine tepki gösterdi. Kızının canavarca hisle öldürüldüğünü bu nedenle sanığa ömür boyu hapis cezası verilmesi gerektiğini söyleyen anne Bedriye Tütüncü de "Kaç kişiyi daha öldürmesi gerekiyor" dedi. Zülal Tütüncü, doğum günü olan 18 Aralık'ta bir mekanda eğlendikten sonra o gün tanıştığı Günhan Öztürk'ün evine gitti. Öztürk, babasına ait kılıcı, uyuyan Zülal Tütüncü'nün boynu ile omzuna sapladı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk teslim oldu.



21 yaşında öldürülen Zülal Tütüncü'nün odasının duvarında asılı dünya haritasında gitmek istediği ülkeler işaretlenmiş.