İzmir'de toplu ulaşıma koronavirüs önlemi

İzmir’de metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra virüslere ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması da başlatıldı.

İzmir'de metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra virüslere ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması da başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta 182 metro aracı ve 38 tramvay aracından oluşan 220 araçlık filoda temizlik çalışmaları sonrası ilaçlama yapıldı. Aynı çalışma, metro istasyonlarında ve tramvay duraklarında da yapıldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde her gün toplu taşıma hizmeti veren yaklaşık 1450 otobüste de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

SAĞLIĞA ZARARI YOK

Virüs ve bakteri temizliğinde su bazlı kimyasallar kullanılıyor. İnsan ve çevre sağlığına zararlı olmayan kimyasallar leke de bırakmıyor. Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı önlem amaçlı olarak başlatılan çalışma, İzmir'deki tüm okullarda da sürdürülüyor.

İZDENİZ DE YAPACAK

Karadaki toplu taşıma araçlarında başlatılan özel temizlik çalışmasının bir benzeri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'ne ait deniz araçlarında da yapılacak. Gelecek hafta tüm gemilerde virüs ve bakterilere karşı özel bir temizlik çalışması başlatılacak ve uygulama işletme dışı saatlerde düzenli yapılmaya devam edecek.





TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA HER GECE TEMİZLİK

İZBAN, Metro, Tramvay, ESHOT ve İZDENİZ'e ait işletmelerde her gece sabaha kadar temizlik çalışmaları yapılıyor. Hijyen ve sanitasyon belgelerine sahip uzman ekipler, tüm toplu ulaşım araçlarında koltukları temizliyor, zeminleri paspaslıyor, camları ve yan yüzeyleri siliyor. Yolcuların temas ettiği tutamak, korkuluk ve tırabzanlar da dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerde, insan sağlığına zararlı olmayan TSE onaylı temizlik ürünleri kullanılıyor.

İZBAN trenleri her gün 01.30-05.30 saatleri arasında Çiğli'deki atölyede, Aliağa, Menemen, Cumaovası, Torbalı, Tepeköy ve Selçuk istasyonlarında temizlik ve hijyen işlemlerinden geçiriliyor. Klima filtreleri iki haftada bir temizleniyor, antibakteriyel klima kokuları ile destekleniyor.

182 metro ve 38 tramvay vagonu da her gün fırçalı yıkama ünitesinde otomatik olarak yıkanıyor; dezenfeksiyon sıvısı pulverize edilerek işletime hazır hale getiriliyor. Koltuk, tutamak gibi malzemeler de belli aralıklarla tamamen sökülüp detaylı temizleniyor.

1400'den fazla otobüsün dış yıkamaları, kent genelindeki yedi garajda, geri dönüşümlü yıkama ünitelerinde yapılıyor. Otobüsler ayrıca iki haftada bir dezenfeksiyon işleminden geçiyor.

İZDENİZ bünyesindeki gemilerde de her gece 23.00'ten itibaren temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Koltuklar, asansörler, zemin, cam ve yan yüzeyler, tırabzanlar, korkuluklar, tuvalet ve lavabolar da temizleniyor.