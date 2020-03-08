‘Evlatlık’ kadının okuma azmi

İzmir’de Dilek Köktaş, 14 yaşına geldiğinde ‘evlatlık’ olduğunu öğrendi ve dünyası yıkıldı. 16’sında okuldan alınarak evlendirildi. 2 çocuğu olan Köktaş, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimini sürdürerek ‘yeminli mali bilirkişi’ çıktı

İzmir'de 4 çocuklu dar gelirli bir ailenin en küçük evladı olan ve 6 aylıkken evlatlık verilen Dilek Köktaş (50), 16 yaşında komşusuyla evlendirildi. Eğitimini lise birinci sınıfta bırakmak zorunda kalan ve 17 yaşında ilk çocuğunu kucağına alan Köktaş, içindeki okuma azmini yitirmedi.

DANTEL SATIP OKUDU

Üniversiteyi bitirerek yeminli mali bilirkişi ve uzlaştırmacı olarak iş yaşamında yerini alan Köktaş, kadınlara seslenerek, "Çalışmaktan taviz vermeyin, kendinize güvenip inanın. Kadın güçlenirse toplum güçlenir" dedi. 2 çocuk ve bir torun sahibi Köktaş, hayat mücadelesini şöyle anlattı:



30 YAŞINDA KAVUŞTU

"Evlatlık verildiğimi 14 yaşında öğrendim, psikolojim alt üst oldu. Evdeki anne babam başlangıçta reddetse de öz ailem olmadıklarını kabul etmek zorunda kaldı. 16 yaşında evlendirildim ve okulu bıraktım. 'Hayır' deme şansım yoktu. 33 yaşında bir kızım, 29 yaşında bir oğlum var. Çocuklarım büyüdükten sonra liseyi bitirmek istedim. Eşim destek vermeyince havlu kenarı örerek, dantel satarak önce dışarıdan liseyi bitirdim, sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünü kazandım, ancak imkansızlıklardan gidemedim. Açık öğretimde iktisat fakültesi, kamu yönetimini okudum. 2004'te mezun olup mali müşavirlik staj sınavına girdim ve kazandım. Bana gülenler, bu kez şaşırdı" dedi. Evlatlık verildiği annesinin kanser hastası olduğunu anlatan Köktaş, hem yaşlı anne babasıyla ilgilendiğini hem de okulun kayıt parasını karşılamak için yarı zamanlı çalıştığını söyledi. Bir doktorun yanında telefonlara bakarak para kazanan Köktaş, 2 yıllık stajın ardından çalışma ruhsatını aldı. Köktaş, 30 yaşındayken öz annesini de bulduğunu dile getirdi.