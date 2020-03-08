  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! 8 Mart hava durumu

'de nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! 8 Mart hava durumu

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! 8 Mart hava durumu

08.03.2020, 09:28

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son günü için bölge bölge uyarılarda bulundu. tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde bugün yurdun geneli için hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artacağı bildirilirken, yurdun batı bölümlerinin pazartesi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisi altına gireceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 22°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, sabah saatlerinde kıyılarının parçalı bulutlu sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli

TOKAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu sabah saatlerinde sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde güney ve doğusu parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! 8 Mart hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN