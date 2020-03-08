İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! 8 Mart hava durumu

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son günü için bölge bölge uyarılarda bulundu. Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde bugün yurdun geneli için hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artacağı bildirilirken, yurdun batı bölümlerinin pazartesi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisi altına gireceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, sabah saatlerinde kıyılarının parçalı bulutlu sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli
TOKAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu sabah saatlerinde sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde güney ve doğusu parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! 8 Mart hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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