İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! 8 Mart hava durumu

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son günü için bölge bölge uyarılarda bulundu. Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde bugün yurdun geneli için hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artacağı bildirilirken, yurdun batı bölümlerinin pazartesi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisi altına gireceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DENİZLİ °C, 22°C

Az bulutlu



İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu



HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 18°C

Az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 17°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



KASTAMONU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, sabah saatlerinde kıyılarının parçalı bulutlu sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık



SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli



TOKAT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu ve açık



KARS °C, 10°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu sabah saatlerinde sisli



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde güney ve doğusu parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu