İzmir'de elektrik kesintisi 9 Mart Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek hangi ilçelerde elektrikler kesik merak ediliyor. Gediz Elektrik bugünün elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 9 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

ALİAĞA

9.03.2020 09:00 15:00 HELVACI BÖLGESİ MİMAR SİNA, MEVLANA, NAMIK KEMAL CADDELERİ 2611, 2612, YAVUZ SELİM CADDESİ, FATİH MAHALLESİ VE CİVARLARI

BALÇOVA

09.03.2020 09:00 17:00 ZİYA GÖKALP CADDESİ, ORHAN VELİ, ÜNLÜ, ŞAİR NEDİM, RAKIM ERKUTLU, ŞEVKET DAĞ, MENEKŞE, MERCAN, EKREM GÜER, NAMIK KEMAL SOKAKLAR VE CİVARI

BAYINDIR

09.03.2020 09:00 17:00 HATAY MAHALLESI TM1 1/4 TRAFOSU (KAVAK TR) TAMAMINDA

BEYDAĞ

09.03.2020 10:00 16:00 CUMHURIYET MAHALLESI ALAÇAYIR YOLU MEVKI M-31

BORNOVA

09.03.2020 09:00 17:00 4068, 4070, 4072, 4066, 4027, 4027/1, 4064 SOKAKLAR VE CİVARI

