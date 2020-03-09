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'de elektrik kesintisi 9 Mart Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 9 Mart Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

09.03.2020, 10:19

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek hangi ilçelerde elektrikler kesik merak ediliyor. Gediz Elektrik bugünün elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 9 elektrik kesintisi detayları...

ALİAĞA
9.03.2020 09:00 15:00 HELVACI BÖLGESİ MİMAR SİNA, MEVLANA, NAMIK KEMAL CADDELERİ 2611, 2612, YAVUZ SELİM CADDESİ, FATİH MAHALLESİ VE CİVARLARI
BALÇOVA
09.03.2020 09:00 17:00 ZİYA GÖKALP CADDESİ, ORHAN VELİ, ÜNLÜ, ŞAİR NEDİM, RAKIM ERKUTLU, ŞEVKET DAĞ, MENEKŞE, MERCAN, EKREM GÜER, NAMIK KEMAL SOKAKLAR VE CİVARI
BAYINDIR
09.03.2020 09:00 17:00 HATAY MAHALLESI TM1 1/4 TRAFOSU (KAVAK TR) TAMAMINDA
BEYDAĞ
09.03.2020 10:00 16:00 CUMHURIYET MAHALLESI ALAÇAYIR YOLU MEVKI M-31
BORNOVA
09.03.2020 09:00 17:00 4068, 4070, 4072, 4066, 4027, 4027/1, 4064 SOKAKLAR VE CİVARI

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