“Nazım’ı bırak hangarlara bak”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki İzmir Sanat'ın bahçesinde yer alan Nazım Hikmet Heykeli'nin daha merkezi bir yere taşınmasını değerlendirmek için başlattığı çalışmaya isyan büyüyor.

İzmir Atatürk Ormanı ve Kültürparkı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi eski Başkanı Hasan Topal'ın ardından Kültürpark Platformu ve Kültürpark'a Dokunma Grubu'ndan da girişime tepki geldi. Platform üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, "Siz Kültürpark'tan Nazım Hikmet'in heykelini kaldıracağınıza önce kurulan pazar ile hangarları kaldırın" çağrısında bulunuldu.

DANIŞMANLAR MI RAHATSIZ?

Kültürpark'a Dokunma Grubu Sözcüsü Ayşen Tekşen, "Eğer başka bir yere Nazım heykeli dikmek istiyorlarsa yenisini yapsınlar. Bu heykelin taşınması asla kabul edilemez. Onun bir anısı var, rahmetli Başkan Ahmet Piriştina'nın bir duruşu var. İzmir Sanat binasında şimdi başkanlık personeli ve danışmanları oturmaya başladı. Herhalde orada yapılan törenler rahatsız ediyor onları" dedi. Kültürpark'a çarşamba günleri kurulan üretici pazarına da isyan eden Tekşen, "Ona da karşı çıktık ama kurdular. Alsancak hanımefendilerinin işine yarıyor olabilir. Ama kabul edilebilir değil" dedi.

ÖNCE HANGARLARI SÖKÜN

Kültürpark Platformu'nda Konak Kent Konseyi'ni temsilen yer alan Yasemin Güçlü de, "Nazım'ı yerinden oynatmayın. İzmir Sanat'ın önüne çok yakışıyor Nazım. Böyle bir karara karşı dururuz. İzmir'in tek meselesi Nazım Hikmet Heykeli'nin taşınması mı kaldı. Önce o geçici şartıyla yapılan hangarlar sökülsün" ifadelerini kullandı.



'SABRIMIZI TAŞIRMAYIN'

Konu hakkında yeni bir açıklama daha yapan Sancar Maruflu ise şöyle konuştu: "Böyle bir oldu bittiyi İzmirliler olarak kabul etmemiz mümkün değil... Böyle kararlar halka sorularak alınır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 'art niyetli bazı kişiler' lütfen İzmirlileri daha fazla üzmesinler... Bizi çok yoruyorsunuz. Artık yeter. Büyükşehir Belediyesi olarak, lütfen artık daha önemli kent meseleleri ile uğraşınız. Sabrımızı taşırmayınız."

ERHAN GÜLENÇ