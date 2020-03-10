  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de kan donduran cinayet! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

'de kan donduran cinayet! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de kan donduran cinayet! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

10.03.2020, 15:55

'in Tire ilçesinde yaşayan A. (66), 1,5 ay önce boşandığı eski eşi 'i (61) bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir giyim mağazasında meydana geldi. Ercüment A., eski eşi Melek Dağyel'in giyim mağazasına gitti. Dükkânda bilinmeyen nedenle tartıştığı Melek Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayan Ercüment A., kaçtı.

Melek Dağyel'i kanlar içinde görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Dağyel, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kan donduran cinayet! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN