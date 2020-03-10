İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 10 Mart Salı...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmir'in birçok ilçesinde bugün su kesintileri yaşanıyor. İZSU bugünün su kesintisini duyurdu. Peki bugün İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? İşte 10 Mart Salı İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. Peki bugün İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular kesik? İşte 10 Mart Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, SIĞACIK
10.03.2020 saat 09:40 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK
10.03.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BELİRSİZ
10.03.2020 saat 11:00 ile 18.03.2020 saat 18:00 arasında yaklaşık 8 gün 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KURUCUOVA
10.03.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI OSMANGAZİ
10.03.2020 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
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