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'de Suriyeli ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı

10.03.2020, 09:14 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020,09:15

Son dakika haberi... 'in Menemen ilçesinde uyruklu ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Yasin Mihaviş'in (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mihaviş tutuklandı.

Zanlıya yardım ettiği iddia edilen eşi Ş.M.(28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Menemen'de 4 Şubat'ta evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık Suriyeli hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken bulmuştu. Olayla ilgili tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. tahliye edilmişti. Aynı mahallede oturan Suriyeli Yasin Mihaviş 6 Mart'ta gözaltına almıştı.

Zanlının evden çaldığı altınlar, dere kenarındaki arazide gömülü bulunmuştu.

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