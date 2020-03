Hamile eşi ve oğlunun katili cenaze töreninde en öndeymiş

İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed Cemel'in (5) katil zanlısının ailenin yan komşusu Yasin Mihaviş'in (30) çıkmasının ardından konuşan acılı eş ve baba Halil Muhammed (32), yaşananlara anlam veremediğini söyledi.

Olay, 4 Şubat sabahı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Daireden çocuk ağlama sesi duyulması üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed Cemel'i de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları Hasan Elkatmış (57), Ozan Elkatmış (32) ve Şahin Elkatmış (30) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklanan üç şüpheliden alınan kan ve tırnak örneklerinin Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmamasının ardından soruşturma derinleştirildi ve Hasan Elkatmış, Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış serbest bırakıldı. Birçok şüpheli teknik ve fiziki takibe alınırken, ekipler Suriye uyruklu Yasin Mihaviş isimli şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Suriyeli aileyle aynı mahallede oturduğu ve evli olduğu öğrenilen Mihaviş, geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde hırsızlık için eve girdiğini ve çaldığı altınları da Menemen'de bulunan bir derenin yanına gömdüğünü söylediği öğrenildi. Mihaviş'in suçunu itiraf etmesinin ardından ekipler, altınları da gömülü olduğu yerden çıkardı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'BERABER YİYİP- İÇTİK'



Suriyeli anne ile oğlunu öldüren şahsın, ailenin yan komşuları Yasin Mihaviş çıkmasının ardından, acılı baba ve eş Halil Muhammed yaşananlara isyan etti. Üç yaşındaki kızı Delal ile bir başına kalan Muhammed, katil zanlısı Mihaviş ile dostluklarının bulunduğunu söyledi. Muhammed, "Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Eşimi ve çocuğumu öldüren kişi, bizimle mezarlığa kadar geldi. Cenaze yemeğinden yedi. O, benim arkadaşımdı ve kendisinden de hiç şüphelenmedim. Beraber yedik- içtik, işe gidip- geldik. O yüzden bunu aklımızın ucundan dahi geçirmedim. Altınlarımızın olduğunu nasıl öğrendi hala anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.



Yaşanan süreçte kendilerine destek olan Türk polisi ve vatandaşlara teşekkür eden Muhammed, "Her şey için Allah'a şükretmeye devam ediyorum. Olayın ardından o eve bir daha dönmedim ve arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Kızıma da hem ben hem de akrabalarım bakıyor. Onu beraber büyütüyoruz. Yaşı çok ufak olduğu için olayların farkına varamadı. O yüzden olaydan sonra ne annesini ne de abisini hiç sormadı. Katilin ortaya çıkmasının ardından hem rahatladık hem de hiç rahatlamadık. Rahatladık çünkü eşimi ve oğlumu öldüren kişi tutuklandı. Rahatlamadık çünkü bu olay hiç kolay değil. Türk polisine ve vatandaşlarına çok teşekkür ederim. Çünkü zor zamanlarımızda hep yanımızda oldular" dedi.



KATİL ZANLISI CENAZEYE KATILMIŞ



Suriyeli anne ile oğlunu öldüren Mihaviş'in, cenaze töreninde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Cenazeye katılan bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde açıkça seçilen Mihaviş'in, mezarlığa en yakın duran kişilerden olduğu ve okunan dualara da eşlik ettiği kameralarda görülüyor.