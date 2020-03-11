Melek öldü melek oldu

Kadına şiddet haberlerinin bir türlü bitmediği ülkemizde son kurban Melek oldu. Melek Dağyel, 1 ay önce boşandığı ve barışma teklifini kabul etmediği Ercüment Akbaşoğlu tarafından boğazından ve sırtından bıçaklandı.

Kadınların kocalarından gördüğü zulmün bitmediği Türkiye'de koca şiddetinin son kurbanı Melek oldu. İzmir'de Ercüment Akbaşoğlu (65) yaklaşık bir ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i barışma bahanesiyle gittiği pazaryerinde önce boğazından ardından sırtından bıçakladı. Yüzlerce kişinin tanık olduğu vahşetin ardından hastaneye kaldırılan Melek Dağyel (61), hayatını kaybederken cani koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALKOL BAĞIMLISIYDI

Olay, Tire ilçesi Tahtakale Meydanı'nda yaşandı. Konfeksiyon işi yapan Melek Dağyel, şiddetli geçimsizlik ve alkol alışkanlığından dolayı eşi Ercüment Akbaşoğlu'ndan yaklaşık bir ay önce boşandı. Boşanmayı bir türlü içine sindiremeyen Akbaşoğlu, barışma bahanesiyle eski eşinin dükkanına gitti. Eski eşine alkolü bırakacağını söyleyen Akbaşoğlu, barışma teklifine ret cevabı aldı.

BİR DARBE DE SIRTINA

Dükkanın önünde oturan Dağyel ile tartışmaya başlayan Akbaşoğlu, yanında getirdiği bıçakla eski eşi Dağyel'i boğazından bıçakladı. Eski kocasından kaçmaya çalışan Dağyel, bu kez sırtından bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Dağyel'e yapılan vahşete pazaryerindeki yüzlerce kişi tanık oldu. Dağyel'i ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken eski eşini bıçaklayan Akbaşoğlu, elindeki kanlı bıçakla olay yerinden koşarak ayrıldı. Ağır yaralanan Akbaşoğlu için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ancak tarihi Tahtakale Çarşısı'nda kurulan Salı Pazarı nedeniyle ambulansla olay yerine gelmekte güçlük yaşadı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Dağyel'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılırken kalbi duran talihsiz kadın, getirildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Melek Dağyel, ilçede konfeksiyon dükkanı işletiyordu.



Vatandaşları da bıçakla tehdit etti

Pazaryerinden elinde kanlı bıçakla kaçan gözü dönmüş Akbaşoğlu, vatandaşların kendisini yakalamak istemesi üzerine elindeki bıçağı etrafa savurarak kaçmayı başardı. Cani kocayı yakalamak için polis ekipleri operasyon başlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine Tire Meydanı'nda üzerinde eski eşinin kanı olan Akbaşoğlu, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nadir UYSAL