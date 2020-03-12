Aile boyu engelli

İzmir'in Buca ilçesi Dicle semtinde yaşayan Günay ailesinin 4 bireyi, doğuştan yakalandıkları kas hastalığı nedeniyle zor günler yaşıyor.

Oğlu, kızı, kardeşi ve annesi engelli olan Yasemin Satar, yetkililerden halkla ilişkiler bölümü mezunu olan engelli kızı Gülşah Satar ve muhasebeci olan engelli oğlu Gökhan Satar için iş istiyor.

'TEK İSTEĞİMİZ İŞ'

Her iki ayağında protez bulunan ve sağ kolu dirsek-ten kesik olan annesi Rahmi-ye Günay ile belden aşağısı tut-mayan kardeşi Yücel Güney'e göre sağlık durumları iyi olduğu için oğlu ve kızına iş aradığını söyleyen Yasemin Satar, "Oğlum ve kızım kas hastalığı nedeniyle engelli olsalar da en azından ayakta durabilir ve çalışabilirler. Her ikisini de üniversitede okut-tum. Oğlum muhasebe, kızım ise halkla ilişkiler okudu. Fakat iş bula-mıyorlar. Biz kimseden para istemiyoruz. Tek isteğimiz bir işleri olsun. Oğlum ve kızım kimseye muhtaç olma-dan hayatını sürdürsün" dedi.



Aile iş vermek isteyen kişilerden ve yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Tolga TEKİN