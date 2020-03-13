AVM’de dehşet!

İzmir’in ünlü AVM’lerinden Point Bornova’da etrafa pompalı tüfekle ateş eden genç, büyük korku ve paniğe yol açtı. Olayda şans eseri ölü veya yaralı bulunmazken, zanlıyı kadın emniyet müdürü ikna edip gözaltına aldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir alışveriş merkezine pompalı tüfekle giren 17 yaşındaki A.Ö. dehşet saçtı. Etrafa rastgele ateş açarak büyük korku ve paniğe neden olan zanlıyı, teslim olması için Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal ikna etti. Gözaltına alınan A.Ö.'nün "Gökhan Kavuk'tan alacağım var. O buraya gelecek" diye bağırdığı öğrenildi.

4 MİLYON DOLAR İDDİASI

Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı akıl almaz olay, dün saat 11.00 sıralarında, Bornova'da bulunan Point Bornova isimli AVM'de meydana geldi. Pompalı tüfekle AVM'ye giren 17 yaşındaki A.Ö. çantasında getirdiği kırma tabir edilen pompalı tüfekle sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Mağazalarda çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada çoğu müşteri ve personel dışarı kaçtı. Elindeki pompalı tüfekle bir süre alışveriş merkezinde dolaşan şüpheli, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından, yakaşık 30 dakikalık ikna çalışması sonrası teslim oldu. Türkal ve diğer polislerin alışveriş merkezinden çıkardığı şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin AVM'nin arsasının eski sahibi Yavuz Alırsatar'ın yakını olduğu, arsayı Abdullah Kavuk'un kardeşi Şahin Kavuk'a sattığı ve 4 milyon dolar alacağını tahsil edemediği için bu eylemi yaptığı öğrenildi.





Oldukça sinirli olduğu görülen genç güçlükle ikna edildi.

"Daha da kötü olabilirdi"

Saldırganın pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar AVM'nin tavan kısmındaki camlara isabet etti. Büyük korkuya kapılan bazı vatandaşlar acil çıkış kapılarından çıkarken, bazılarını polis tahliye etti. Bir süre sonra alışveriş merkezi tamamen tahliye edildi. Çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. AVM çalışanlarından Numan Kartak (27), "Büyük bir gürültü duyduk ve demir düştü sandık. Saldırganı görünce kendimizi can havliyle dışarıya attık. Daha da kötü olabilirdi" dedi. Deniz Aydemir (22) ise, "Saldırganı elinde tüfekle lavaboların oradan bize doğru gelirken gördüm. Ardından rastgele ateş etti. Acil çıkış kapısından kaçtık" dedi.

Çalışanlar ve müşteriler büyük korku yaşadı.



Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal, zanlıyı önce ikna etti, sonra gözaltına aldı.

Fatih ŞENDİL