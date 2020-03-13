İzmir'de hangi hastaneler koronavirüs testi yapıyor?

Koronavirüs (Corona virüsü) testi nerede yapılır? sorusu milyonlarca vatandaşın aklında. Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi yapan hastaneler listesini açıkladı. Peki İzmir'de hangi hastaneler koronvirüs testi yapılıyor? Ege'de koronavirüsü testi nasıl yaptırılır? Koronavirüs testi nasıl yapılır? İşte koronavirüs testi yapan 25 devlet hastanesi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs maalesef ülkemizde de görüldü. Vatandaşlar koronavirüs testi nerede yapılır? sorusunun cevabının merak ediyor? Peki İzmir'de koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? zmanlardan yapılan açıklamada virüsün erken teşhisi çok önemli. Vatandaşlar bu durumda koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri diye sormaya başladı. İşte Türkiye'de koronavirüs testi yapan hastaneler listesi...

Koronavirüs testi nerede yapılır sorusun salgın riski yüzünden paniğe kapılan binlerce vatandaş tarafından en çok sorulan soruların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi yapan hastaneler listesini açıkladı.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPAN HASTANELER HANGİLERİ?

Koronavirüs testi nerede yapılır sorusuna ceavap geldi.... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı. Koronavirüsün Türkiye'de de etkisini göstermeye başlamasından sonra Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde koronavirüs şüphesi taşıyanların başvurabileceği hastanelerin listesini açıkladı.



İZMİR'DE HANGİ HASTANELER KORONAVİRÜS TESTİ YAPIYOR?

Türkiye'de şu anda 25 hastanede koronavirüs testi yapılabiliyor.

İşte Türkiye'de koronavirüs testi yapılan hastaneler listesi:

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Corona virüsü tespitinin ilk olarak bir sağlık kurumu tarafından yapılması durumunda Hastane tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne (İSM) olası vaka en hızlı şekilde ihbar edilir. Bildirim, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi kapsamında U07.3 ICD 10 tanı kodu kullanılarak yapılır. Hastaya standart, temas ve damlacık korunma önlemleri alınarak, hasta tek kişilik odada numune sonuçları çıkana kadar izole edilir. Uygun numune alınarak uygun şartlarda saklanır. COVID-19 Vaka Bilgi Formu doldurulur (Form İZCİ'ye de girilir).

Form ve numune ivedilikle İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştırılır. Olası Vaka, multidisipliner şartlara sahip hastanelerde takip edilir. Kesinleşen olgulardan Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları olguları vakanın bulunduğu ildeki, belirlenmiş hastanelerde takip edilir. Kesinleşen olgulardan yoğun bakım ihtiyacı olan veya entübe edilen hastalar 3. düzey yoğun bakım ünitelerinde standart olarak bulunan izolasyon odalarında takip edilir.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ İLE SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURABİLİR MİYİZ?

Koronavirüs şüphesiyle sağlık ocağına başvurabilirsiniz ancak enfeksiyon hastalıklarının bulunduğu 2. ve 3. basamak hastanelere başvurmak daha doğrudur. Öncelikle maske gibi temel önlemler alınıp, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimde bulunularak referans hastanelere sevkiniz sağlanır. Her sağlık kurumu Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yönergeler doğrultusunda gerekli titizlikle gereken müdahaleyi yapmaktadır.

BAŞVURAN HERKESE TEST YAPILIYOR MU?

Hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat etmiş olan veya seyahat etmiş kişilerle yakın temasta bulunup, Koronavirüs semptomları gösteren şüpheli her hastaya test yapılır.

KORONAVİRÜS NEDİR? KORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Dünya üzerinde ilk kez 1960'lı yıllarda görülen '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da coronavirüsü adıyla biliniyor. Coronavirüs aralık ayında Çin'in Wuhan bölgesinde yeniden çıkmasıyla beraber internette en çok aranan konulardan birisi oldu. Çin'in Wuhan bölgesi Coronavirüs çıktığı yer olarak bilinmektedir.

Hafif, orta ve ağır olmak üzere farklı hallerde seyredebilen coronavirüs, daha önce 2002'de çıkan SARS ile 2012'de çıkan MERS virüsüyle aynı gruptandır. Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan coronavirüsün (koronavirüs) 2020'de çok ağır tablolarda seyrettiği bilinmektedir. Coronavirüs salgını şu anda pek çok ülkenin ortak sorunlarından birisi olmuştur. Çoğu insanın hayatının bir anında karşılaştığı bu virüsün yeni çıkan hali oldukça ağır ve olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Coronavirüs, hayvanlardan insanlara sıçrama yapan virüslerdedir. Bu virüs insanlara geçtiği zaman mutasyona uğrar ve insanlar arasında yayılabilir.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Coronavirüs belirti veren bir hastalıktır. "Corona virüs" ya da "Corona virüsü" olarak da geçen coronavirüsün belirtileri şöyle sıralanabilir: Kuru öksürük, ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık.