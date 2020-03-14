İzmir Otogarı’nda korona virüs seferberliği

İZOTAŞ Yönetimi ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açık ve kapalı tüm alanlarını dezenfekte etti. İZOTAŞ Başkanı Niyazoğlu, “Gerekirse temizlik kapasitemizi daha da geliştireceğiz” dedi.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, İZOTAŞ Yönetimi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Korona virüse karşı dezenfekte edildi. İZOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, ekiplerin günlerdir tedbirleri aldığını ve otogar içindeki tüm detay ve ayrıntıların düşünüldüğünü, en kör noktaların bile ilaçlandığını, ayrıca tüm oturma ve bekleme alanlarında, kafelerde ve firmaların ön bankolarında detaylı temizlik yapıldığını belirtti.

'HER KÖŞESİNİ TEMİZLEDİK'

İZOTAŞ Yönetimi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, özel koruyucu kıyafetler ile İzmir Bornova'da bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan İZOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, "Çin'in Vuhan eyaletinde Korona virüsün tespit edilmesi ve sonrasında tüm dünyaya yayılması esnasında biz İZOTAŞ yönetimi olarak bu haberleri hep takip ettik. İlk andan itibaren ilimizde otogar içinde hangi faaliyetleri gerçekleştireceğimizi planlamıştık. Öncelikle yürüteceğimiz faaliyetleri belirledikten sonra dezenfeksiyon işlemleri için gerekli olan ilaçların ve ekipmanın tedariğini sağladık. Biz zaten daha önceden de zaman zaman hem otogarı hem de firmalarla kontak haline girerek otobüslerimizi yüksek teknolojik, nano teknolojik cihazlar ile dezenfekte ettiriyorduk. Ancak bu virüsün yayılmasını dikkate alarak tüm garajın açık ve kapalı alanlarını ilaçlayabilecek düzeyde bir ekipman ve ilaç sağladık" dedi.

'İLAVE BİR UYGULAMA'

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ilaçlanmasıyla ilgili sözlerine devam eden Murat Niyazoğlu, "Sürekli olarak otobüs terminalini Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteği ile dezenfekte ediyoruz. İzmir ilinin bulunduğu coğrafi konum itibariyle, bu otogara günde yaklaşık 2 bine yakın otobüsün giriş çıkış yaptığı düşünüldüğünde öncelikle dezenfeksiyon yapmamız gereken yerlerin başında olduğunu kabul edebiliriz. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak otogarda kent mobilyalarını, vatandaşımızın dokunması, teması muhtemel olan kapı kolu, pencere, çerçeve gibi yerleri dezenfekte ediyoruz ve yüzey temizleyicilerle siliyoruz. Aynı uygulamayı firmaların ön bankolarında ve tüm kapalı alanlarda da yaptık. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve Bilim Kurulu'nun söylediklerini takip ediyoruz. Şu anda ülkemizde virüsün yayılımının olmadığını biliyoruz. Ancak biz tedbirlerimizi aldık. Gerekmesi halinde kapasitemizi daha da geliştireceğiz. Şu an için 20 kişilik 10 ekibimiz sahada bu hizmetleri veriyor. Zaten otobüs ve garaj içinde bu uygulamayı yıllardır yapıyoruz. Bu yapılan ilave, özel bir uygulamadır" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL