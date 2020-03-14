Sezen’e çarpan sürücüye 2 yıl 10 ay hapis cezası

İzmir'de Ege Üniversitesi'nin Bornova yerleşkesinde okulun mezunlarından Sezen Zambak'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada, traktör sürücüsüne 2 yıl 10 hapis cezası verildi. 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sürücü Vehbi Bolsoy, Zambak'ın ailesi, arkadaşları ile taraf avukatları katıldı. Baba Metin Zambak, "İstinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz" diye konuştu. 16 Eylül'de Vehbi Bolsoy idaresinde sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Zambak, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

'KUSURU YOK' DENMİŞTİ

Kaza tespit tutanağında sürücünün "kurallara uygun geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek" maddesini ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu, Zambak'ın ise kusurunun bulunmadığı belirtilmişti.