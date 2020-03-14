Tire salı pazarı mobil sağlıkçılara emanet

Tire'de, boşandığı kocası tarafından vahşice bıçaklandıktan sonra kan kaybından ölen Melek Dağyeli (61) cinayetinin ardından Yeni Asır'da yayınlanan "Ambulans giremedi Melek kurtulamadı" haberi ses getirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği motosikletli mobil 112 sağlık ekiplerinin Salı Pazarı'nda göreve başlayacağının müjdesini verdi. İlçede, ambulans güzergahları konusunda da emniyet güçleri, zabıta ve sağlık personelinin ortak bir çalışma yapması kararlaştırıldı. Yetkililerin dikkatini, daha acı olay yaşanmadan 17 Ağustos'ta, "Bu sokaklara ambulans ve itfaiye nasıl girecek?" başlıklı haberiyle çeken Yeni Asır'ın, ısrarlı haber takibi ses getirdi. AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı "Bir daha böyle üzücü durumlar yaşanmasını istemiyoruz. İzmir İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, talebimiz doğrultusunda mobil sağlık ekiplerini Salı günleri Tire'de görevlendirdi" dedi.

NADİR UYSAL