İlayda'nın umudunu çaldılar!

İzmir’de evlendikten 4 ay sonra lenfoma kanseri olduğunu öğrenen İlayda Hacıoğlu Gürleyen’e hayat verecek donörlerin ikisi de bağış yapmaktan vazgeçti

İzmir Karşıyakalı İlayda Hacıoğlu Gürleyen, Somalı Ali Kaan Gürleyen'le evlendikten 4 ay sonra öksürük ve boyunda şişlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde lenfoma kanseri teşhisi konulan 28 yaşındaki kadın için hemen tedavi süreci başlatıldı. Hastalığının 4. evresinde olduğu tespit edilen İlayda'nın kök hücre nakli olması gerekiyordu.

ÖNCE MÜJDE SONRA YIKIM

Karşıyaka Spor Kulübü ve Soma'daki spor kulüplerinin taraftarları Kızılay aracılığıyla kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Bunun yanında çeşitli kurum ve kuruluşlar da kampanyaya bağışta bulundu. İlayda'yı hayata bağlayacak donörün bulunduğu müjdesi de kısa süre sonra geldi. Ancak donörler son anda kök hücre bağışından vazgeçti. 2-3 ay içerisinde kök hücre nakli olmayı bekleyen İlayda Gürleyen bu haberle yıkıldı.



MUTLULUĞU YARIM KALDI

Bir insanın umutlarının bu kadar kolay yok edilmemesi gerektiğini söyleyen Kaan Gürleyen, "İlayda için kök hücre vermeyi kabul eden 2 donör de gelmedi. Devamı getirilmeyecekse kimse kök hücre bağışında bulunmasın. Kimse kimsenin umutlarıyla oynamasın. Ben Türkiye'deki hastaların bu yüzden iyileşemediğini düşünüyorum. İnsanlar için umut olup da vazgeçmek doğru değil. İlayda'nın mutluluğu yarım kaldı" dedi.



'HER ŞEYE RAĞMEN VAZGEÇMEYECEĞİM'

KENDİSİNE umut veren ancak bağıştan son anda vazgeçen donörlerine seslenen İlayda Gürleyen, "İnsanların umutlarını yıkmak bu kadar kolay olmamalı. Bir insanın hayatı için söz verip sonra vazgeçmek kadar umut kırıcı bir şey yok. Ama ben her şeye rağmen mücadelemden vazgeçmeyeceğim" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER