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25. Kitap Fuarı, 'ta başlayacak

25. İzmir Kitap Fuarı, 30 Mayıs'ta başlayacak

16.03.2020, 15:19

'de 11-19 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 25. 'nın, 'ta başlayacağı bildirildi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenecek fuarın yeni tarihi, 30 Mayıs-7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek fuarın onur konuğu, İzmir'de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak olacak.
Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Çolak'ın eserleri ve yaşamı ele alınacak. Çolak için TÜYAP tarafından "armağan kitap" hazırlanacak.

AA

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