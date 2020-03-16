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'de sinemaya korona virüsü arası

Çeşme'de sinemaya korona virüsü arası

16.03.2020, 13:33

koronavirüs tedbirlerine devam ediyor. 'in ilçesindeki sinema salonu, korona virüsü tedbirleri çerçevesinde 2020 tarihine kadar film gösterimine ara verdi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki sinema salonu, korona virüsü tedbirleri çerçevesinde 27 Mart 2020 tarihine kadar film gösterimine ara verdi.

Ülke genelinde korona virüsü tedbirleri artarken, Çeşme'de de sinemada film gösterilerine ara verildi. Çeşme'nin tek sinemasından yapılan açıklamada, "Sevgili sinemaseverler, seyircilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her şeyden değerli. Bu yüzden 27 Mart Cuma gününe kadar film gösterimlerimize ara vermeye karar verdik. Evde kalın, sağlıklı kalın" denildi.
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