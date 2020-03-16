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'de oynatılan çay ocağına baskın! 6'ncı kez düzenlendi

İzmir'de kumar oynatılan çay ocağına baskın! 6'ncı kez düzenlendi

16.03.2020, 14:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020,14:30

Mühürlenen çay ocağında oynanması üzerine 6.kez baskın düzenlenerek, işletme sahipleri ve çalışan toplam 8 kişiye uygulandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoğurtçular Mahallesi'nde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen çay ocağında, mührün bozularak içerisinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

18 KİŞİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Çay ocağına gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 18 kişiye, kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanma suçundan adli işlem uygulanırken tombala oynamada kullanılan 5 farklı materyale el konuldu.

Öte yandan, işletme sahipleri ve çalışan toplam 8 kişi hakkında mühür fekki ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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