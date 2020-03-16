İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 16 Mart Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU 16 Mart tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde sular kesik olacak? İzmir'de sular saat kaçta gelecek? İşte İzmir su kesintisi detayları...

BUCA ÇAMLIPINAR

16.03.2020 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. GÜZELBAHÇE SİTELER

16.03.2020 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.