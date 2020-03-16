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Kumar borcu yüzünden yakın arkadaşını katletti

Kumar borcu yüzünden yakın arkadaşını katletti
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Bayraklı’daki bir kahvehanede, kumar borcu yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından kurşun yağmuruna tutulan olay yerinde öldü. Polis silahıyla kaçan katil zanlısının peşine düştü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 45 yaşındaki Şahin Oğan, yakın arkadaşı olan 42 yaşındaki Burhan Bahar'ı silahla vurarak öldürdü. Çiçek Mahallesi'ndeki olayda silahla vurulan ve kanlar içinde yere yığılan halı yıkama şirketi sahibi Burhan Bahar hayatını kaybederken, zanlı Şahin Oğan suç aleti silahla birlikte kayıplara karıştı.

ART ARDA ATEŞ ETTİ
İzmir'in Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi 1637/17 sokakta yaşanan korkunç olayda, ilçede halı yıkama fabrikasi sahibi Erzurumlu Burhan Bahar, kahvehanede yakın arkadaşı Şahin Oğan ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle silahını çeken Oğan, herkesin gözü önünde Burhan Bahar'a art arda ateş etti. Kanlar içinde yığılan Bahar, olay yerinde yaşamını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri cinayetin ardından kaçan Şahin Oğan'ın peşine düştü. Onlarca kişinin gözü önünde işlenen cinayetin iki arkadaş arasındaki kumar borcu yüzünden işlendiği ileri sürülürken, suç aleti silahla ortadan kaybolan katil zanlısı Şahin Oğan'ı yakalamak için özel ekiple çalışma başlatıldı. Ölen Burhan Bahar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Burhan Bahar, arkadaşı tarafından silahla öldürüldü.

FATİH ŞENDİL

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