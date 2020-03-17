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- maçı öncesi Stadı dezenfekte edildi

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı öncesi Gürsel Aksel Stadı dezenfekte edildi

17.03.2020, 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,10:18

Stadı, 'in 21. hafta erteleme mücadelesinde bu akşam oynanacak - maçı öncesi dezenfekte edildi. Saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, koridorlar, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

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