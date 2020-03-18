Çakıroğlu’nun hocasına kurşunlu tehdit!

İzmir’de 2015 yılında PKK sempatizanı öğrenciler tarafından öldürülen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun tez danışmanı Doç. Dr. Serkan Acar, masasına bırakılan mermi ile tehdit edildi.

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında PKK'lı öğrenciler tarafından öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun tez danışmanı olan ve öldürülmesiyle ilgili davada şahitlik yapan Doç. Dr. Serkan Acar, 'mermi çekirdeği' ile tehdit edildi. Geçtiğimiz perşembe günü Edebiyat Fakültesi'nde Rusya Tarihi dersini anlatmak üzere sınıfa girdiğini anlatan Acar, "Masamın üzerine bir mermi çekirdeği bırakılmıştı. Durumu idareye bildirdikten sonra Emniyet Müdürlüğü'nde de şikayetçi oldum" dedi.

'SİZE ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİM!'

"Bu tehdidi FETÖ'den aranırken kaçan üniversite eski rektörü Cüneyt Hoşcoşkun ve ekibinin yaptırdığını düşünüyorum. Onlarla aramızda husumet var" diyen Acar, "FETÖ'nün köpeklerine sesleniyorum" diye başladığı sözlerini şöyle tamamladı: "Hayatım boyunca hiç kimseye boyun eğmedim, bundan sonra da eğmeyeceğim. Başkanı olduğum Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, merhum Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kanının alçakça akıtıldığı kürsüdür. Kısacası; olacak olan olur. Beni buradan asla kaçıramayacaksınız."



"SİLAH DA GİREBİLİR"

Ege Üniversitesi'nde bir dönem rektör yardımcılığı da yapan MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu da, "Acar'ı üniversite yönetimden arayıp soran olmadığı gibi görüşme talebi de kabul edilmiyor. Üniversiteye mermi girebiliyorsa silah da girebilir. Dikkatli olunmalı" dedi. Ege Üniversitesi yönetiminin olayın hemen ardından soruşturma başlattığı ifade edildi.

Erhan GÜLENÇ