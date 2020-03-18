İzmir'de su kesintisi 18 Mart Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesintisini paylaştı. İzmir'in birçok ilçesinde bugün su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 18 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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18.03.2020 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA DOĞANLAR

18.03.2020 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.