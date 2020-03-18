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'de su kesintisi 18 Mart Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 18 Mart Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

18.03.2020, 10:56

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. bugünün su kesintisini paylaştı. İzmir'in birçok ilçesinde bugün su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte su kesintisi detayları...

BAYRAKLI TEPEKULE, ÇAY, ÇİÇEK, ADALET
18.03.2020 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

BORNOVA DOĞANLAR
18.03.2020 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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