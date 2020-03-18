İzmir'de toplu ulaşım kullanımı yüzde 51 düştü

İzmir’de mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın çağrısı yerini buldu. ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 oranında azaldı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 51,3 düştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Mart Salı günü tüm toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı 1 milyon 846 bin 112 iken bu rakam 17 Mart Salı günü 899 bin 474'e geriledi.

Kentte otobüs ulaşımının yanı sıra toplu ulaşım elektronik ücret toplama sistemini de işleten ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre, okulların kapalı olması nedeniyle öğrenci ve öğretmen binişlerindeki azalma yüzde 80'leri buldu. Başta 65 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere serbest ve indirimli kart sahiplerinin biniş sayılarında da yüzde 60'dan fazla düşüş görüldü.

Ağırlıklı olarak özel sektör çalışanlarının oluşturduğu tam biniş yapanların sayısı da yüzde 38,6 oranında azaldı.

DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK SÜRÜYOR

Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şubesi ekiplerinin dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları sürüyor.

İZBAN ve metro istasyonları, otobüs aktarma merkezleri ile tramvay duraklarında gece yapılan rutin dezenfeksiyon çalışmaları gündüz de yapılmaya başlandı.

Her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs aktarma merkezleri sürekli dezenfekte edilirken ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler ise sefer sonlarında otobüslerin hijyenini sağlıyor.

Tüm şoförler kendilerine verilen maske ve eldivenlerle çalışırken, otobüs aktarma merkezlerindeki hareket memurluklarına, personelin ve vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları dağıtıldı.