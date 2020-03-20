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Haberler İzmir Konak Meydanı'nda banklar boş kalmadı

'nda banklar boş kalmadı

Konak Meydanı'nda banklar boş kalmadı

20.03.2020, 14:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020,14:23

Son dakika haberi... 'in 'nda bulunan banklarda, şehir meydanlarında bir arada durulmaması yönünde yapılan uyarılara rağmen oturanlar olduğu görüldü.

Bazı kentlerde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, belediyeler tarafından meydan ve sokaklarda bulunan banklar kaldırılmaya başlandı.

Denizli'deki Bayramyeri Meydanı'nda da özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekiplerince kaldırıldı. İzmir'in Konak Meydanı'nda bulunan banklar kaldırılmazken, şehir meydanlarında bir arada durulmaması yönünde yapılan uyarılara rağmen oturanlar olduğu görüldü. Bankta oturan Hüseyin Çelik, "'Banklarda oturmayın' diyorlar ama mecbur oturacağız. Bankta yanıma biri oturursa tedirgin olmuyorum" dedi.



Yaşar Gülekaslan ise "İnsan evde sıkılıyor sürekli oturmaktan. Her yerde temizlik yapılıyor, bu biraz bize güven verdi. Türkiye'de de iyi önlemler alındığını görüyoruz. Bu biraz da olsa bizi rahatlatıyor" diye konuştu.

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